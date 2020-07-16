Баяна Кулова, журналист: «Осталась ли совесть у тех, кто даже сейчас находит время на подстрекательство?»

У некоторых политиков и компаний есть специальные службы, работающие в соцсетях.
— Сразу после появления обращения президента движение «Реакция», информационная группа Атамбаева, другие оппозиционные силы занялись «дизлайком». Как все случилось? Президент выступил перед народом и сказал: «Нужно проявить сплоченность и терпимость, чтобы одолеть невзгоды». И это видео быстро набрало 4 тысячи дизлайков, то есть не понравилось.
Соответствующий скриншот распространяли журналист Лейла Саралаева, написавшая книгу Атамбаева и издающая его газету, активный сторонник Кылыч Султанов, член движения «Реакция» Мирбек Маматкасым.
Дизлайк можно поставить с помощью бота и компьютера. Специальная программа может послужить против отдельного политика или компании. 50 дизлайков стоят 4 доллара. Есть специальные программы, можно заплатить деньги и запустить.
У некоторых политиков и компаний есть специальные службы, работающие в соцсетях. Это обычное явление. Есть действующие сервисы, где 50 лайков стоят 4 доллара.
Сейчас ситуация в Кыргызстане остается тяжелой, не время искусственно проставлять президенту дизлайки, заявляя: «Его рейтинг упал». В нынешнее время каждый гражданин должен призывать людей к согласию и терпимости, помогать народу и заболевшим, думать о своем здоровье и здоровье семьи. Остается пристыдить некоторые политические группы, которые в такие времена находят время для политики и подстрекательства.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 9
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