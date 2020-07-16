Эмиль Жураев, политолог: «Опасно переносить дату выборов…»

Если выборы пройдут 4 октября, в назначенное время, то могут быть многочисленные правонарушения.

— Нужно ли переносить дату выборов или их надо провести в назначенное время?

— Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Если сохранится тяжелая ситуация, как сейчас, то может возникнуть необходимость перенести выборы. Но и переносить опасно. Потому что действующий созыв Жогорку Кенеша себя дискредитировал, продление срока полномочий вызовет серьезное недовольство в обществе. Нельзя заниматься антиконституционными делами. Это, во-первых.

Во-вторых, если решили отсрочить, то на какое время? На месяц или два? Нет пока прогнозов о том, что болезнь перестанет распространяться и ситуация улучшится.

Если выборы пройдут 4 октября, в назначенное время, то могут быть многочисленные правонарушения. Поэтому ЦИК должен сейчас провести переговоры с партиями, попросить проводить партийные съезды в режиме онлайн. Агитационная работа должна осуществляться дистанционно, в день голосования нужно обеспечить безопасность граждан. А сегодня ЦИК занят не этими вопросами, а доставкой баннеров и утверждением календарного плана.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 3