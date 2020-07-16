Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Хорошее ведет к хорошему…»

Второе наше отличное качество – слово «хорошо»…

— У нас много плохих черт, я об этом немало писал… Конечно, вместе с тем у нас полно хороших сторон. Как без этого… Иначе кыргызы давно исчезли бы как народ, будучи поглощенными песками. Именно эти хорошие черты нас объединяют, могут сплотить… Одна из хороших черт – наша готовность сплотиться, позабыв о раздорах, в радости и в горе… Если до этого такое явление часто встречалось среди родни или земляков, то при нынешних несчастьях мы убедились в том, что такое наше качество способно проявляться на народном уровне… Наше подсознание объединяет народ. Взаимопомощь, поддержка в обществе, отсутствие настроений «после меня хоть потоп» меня сейчас очень радует…

Второе наше отличное качество – слово «хорошо»… Если поинтересуешься о самочувствии человека, который болеет и лежит при смерти, он скажет: «Хорошо»… Я верю в то, что все будет хорошо, если мы проявим это качество, поддержим друг друга, воодушевим, поддержим проделываемую работу, старания, инициативы, скажем: «Это хорошо»… Хорошее ведет к хорошему…

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 9