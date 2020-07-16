Минздраву передали СИЗ на 15 млн сомов

Чтобы помочь медицинским учреждениям снизить данное бремя, Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике и ЮНФПА призывают население соблюдать все санитарно-гигиенические меры предосторожности.
15 июля 2020 года Правительство Швейцарии в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане передало средства индивидуальной защиты Министерству здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что данная поддержка в размере 15 млн сомов предоставлена Правительству Кыргызской Республики в ответ на КОВИД-19. Все средства индивидуальной защиты, по согласованию с Министерством здравоохранения, будут переданы для оснащения медицинских мобильных бригад в Чуйской, Нарынской и Ошской областях Кыргызстана.
Гуманитарная помощь состоит из следующих наименований:
· Перчатки из нитрила - 100 коробок;
· Индивидуальные халаты - 3800;
· Комбинезоны - 3800;
· Респираторные маски (FFP2) - 3700;
· Хирургические маски - 5000;
· Панорамные очки – 3800;
· Защитные щитки для лица – 3800.
Имея доступ к качественным средствам индивидуальной защиты и зная, как ими правильно пользоваться, медицинские работники будут защищены, чтобы оказывать основные услуги и не подвергать риску своих коллег, пациентов, семьи или общества, тем самым, снижая уровень передачи инфекции от человека к человеку.
Чтобы помочь медицинским учреждениям снизить данное бремя, Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике и ЮНФПА призывают население соблюдать все санитарно-гигиенические меры предосторожности.
Источник: Кабар
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