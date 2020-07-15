Нужно ли перенести парламентские выборы?

По словам Жеенчороева, возглавляемая им партия временно приостановила агитационную деятельность, решила помочь народу в борьбе с коронавирусом.

Вновь поднимается вопрос переноса даты назначенных на 4 октября выборов в Жогорку Кенеш в связи с ростом показателей заболевания пневмонией и коронавирусом, смертности. С таким предложением выступил лидер партии «Республика», депутат ЖК Мирлан Жеенчороев. По его мнению, от граждан нужно требовать находиться в изоляции и с моральной точки зрения будет неправильно призывать их к участию в выборах.

«Разве ЦИК не перенес дату выборов в местные кенеши и в городские кенеши весной? Тогда ежедневно регистрировались 40-50 случаев заражения. Умирали по 1-2 человека. А что изменилось сегодня? Сейчас ситуация еще сложнее. Выборы нужно перенести. Центральной избирательной комиссии и на этот раз следует учесть ситуацию, внести свое предложение. Тогда парламенту следует собраться на внеочередное заседание и принять решение», — сказал народный избранник.

По словам Жеенчороева, возглавляемая им партия временно приостановила агитационную деятельность, решила помочь народу в борьбе с коронавирусом.

Ранее депутаты Жанарбек Акаев и Рыскелди Момбеков предлагали приостановить или перенести выборы. Акаев потребовал ввести режим чрезвычайного положения без комендантского часа, призвал спикера парламента Дастанбека Джумабекова созвать внеочередное заседание Жогорку Кенеша, чтобы обсудить ситуацию.

Если депутаты партии «Республика» так хороши, то почему сами передали заявление в ЦИК и зарегистрировались? Что ни говори, а «Республика» преследует иные цели… Если лидер Омурбек Бабанов не будет участвовать, то и на выборах им делать нечего. Поэтому путем переноса выборов они хотят выиграть время для Бабанова. А за это время Бабанов может укрепить свои позиции, закрыть уголовные дела и с помпой заявить о себе. Соответственно, не внушает доверия пустой патриотизм в исполнении «республиканцев»…

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 2