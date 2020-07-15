Азиз Суракматов: Медперсонал ночных стационаров валится с ног, не успевает даже поесть

Бишкек, "Саясат. kg". Минувшей ночью открывшиеся в Бишкеке ночные стационары посетил 231 человек.

По словам мэра столицы Азиза Суракматова, из них 87 человек были в крайне тяжелом состоянии, остальные — средней и легкой форме заболевания.

«Ночные стационары открылись очень своевременно. Можно сказать, что этой ночью мы спасли жизни около 100 кыргызстанцам. Все они прибыли ночью за помощью и получили ее. Если мы спасли жизнь хотя бы одного нашего соотечественника — значит, наши усилия не напрасны», — сказал градоначальник.

Он напомнил, что ночные стационары работают с 21.00 до 09.00.

«Наши врачи и медсестры, санитарки и волонтеры работают на износ. Они даже не успевают поесть или поспать. Пожалуйста, прошу сограждан с пониманием отнестись к медикам. Разумеется, не было речи о том, что медперсонал не захотел принимать пациента. Просто он тоже устал и валится с ног. Просто человеческий фактор, не более», — отметил Азиз Суракматов.