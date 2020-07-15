Алмазбека Атамбаева, содержащегося в СИЗО ГКНБ, навестила Ирина Карамушкина

Алмазбека Атамбаева посетили депутаты Жогорку Кенеша.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По его данным, накануне к бывшему главе государства приходили Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина. Их пропустили беспрепятственно.
«Карантина в СИЗО нет. Мы работаем в штатном режиме. Адвокаты не приходят сами, потому что болеют», — проинформировали в ГКНБ.
Отметим, накануне адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что СИЗО ГКНБ находится на карантине и туда никого не пускают.
Источник: 24.kg
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