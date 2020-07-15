Наследник Пророков

11 июля в Национальном госпитале в городе Бишкек скончался бывший муфтий Духовного управление мусульман Кыргызстана, известный религиозный деятель Чубак ажы Жалилов.

Чубак Ажы был признанным религиозным деятелем и ученым в области мусульманского права, грамматики арабского языка, толкования аятов Священного Корана и хадисоведения. Он свободно владел родным языком, а также арабским и русским языками. Автор нескольких популярных книг. Был знатоком мусульманского права, одним из ярких личностей, за которым следовали десятки тысяч людей. Он сохранял стабильность в умах религиозной молодежи и направлял их в созидательное русло.

Как ученый занимался распространением ценностей ислама. Чубак ажы читал лекции по шариату для джамаатов мужчин и женщин, помогал людям найти правильное решение жизненно важных проблемных вопросов.

Чубак ажы Жалилов отличался тем, что объяснял религию, опираясь на науку, при этом использовал язык, доступный широким массам. Он был человеком медийным и часто через СМИ отвечал на интересующие население вопросы. Многие отмечали в его ответах открытость, точность и хорошее чувство юмора. Он много публиковался в СМИ, регулярно выступал по телевидению и активно работал в социальных сетях.

“Чубак ажы внес огромный вклад в нравственное и духовное воспитание молодого поколения, укрепление межнационального согласия, а также углубление межконфессиальных связей”, - говорится в некрологе, подписанном главой государства и другими официальными лицами. В нем также отмечается большой вклад Чубака ажы в укрепление традиционного Ханафитского мазхаба не только в Кыргызстане, но и в других государствах Центральной Азии. Неоценимы его заслуги в религиозное, нравственное воспитание нашего народа. Он был одним из почитаемых мусульманской уммой религиозных деятелей.



В обращении Муфтия Кыргызстана Максатбека ажы Токтомушева говорится, что Чубак ажы Жалилов был достойным сыном кыргызского народа, его смерть стала тяжелой утратой для мусульман всего мира. Муфтий также отметил, что Чубак ажы с детства отличался необыкновенным рвением к знаниям. "Его вклад в духовное развитие общества, в доведение религии до людей огромен, он посвятил этому свою жизнь. Чубак ажы Жалилов делился опытом и знаниями со многими людьми и воспитал немало специалистов", - подчеркнул Токтомушев.

Российский религиозный деятель, имам-хатыб московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов назвал Чубака Жалилова одним из самых авторитетных и сильных богословов в постсоветском пространстве.

«Народ Кыргызстана и вся исламская умма понесли невосполнимую утрату! Чубак ажы был не только ученым алымом, он был духовным наставником всего народа, душой, имамом для миллионов!», - написал известный теолог Кадыр Маликов в социальной сети.

Он напомнил, что проповеди бывшего муфтия слушали и любили в Казахстане, Узбекистане, России, на Кавказе и в других странах. «Он был безусловным духовным авторитетом простого народа, мог говорить правду, какая бы она не была горькой, умел наставлять молодежь, используя юмор, был начитан, имел широкий кругозор. Он был истинным ученым алымом, сыном своего народа, ярким, очень деятельным! Аллах предписал ему срок, но сколько он сделал за это время, сколько воспитал, провел лекций и наставил на путь веры!» - отмечает Маликов.

«Это такая утрата для всей общины, мировой уммы, народа Кыргызстана, которую мы еще не поняли, не осознали! В действительности наш народ как будто осиротел! Наш пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Поистине ученые улемы - есть наследники пророков!..», - пишет теолог.

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Чубак Жалилов родился 21 января в 1975 году в Джалал-Абадской области в многодетной семье преподавателей – отец учитель математики, мама учитель английского языка.

Среднюю школу закончил с золотой медалью. Как позже расскажет сам Чубак ажы, он «пришел в религию после окончания средней школы и это была «счастливой случайностью». В школе, где учился Чубак, лучших выпускников каждый год отправляли учиться в зарубежье. Он должен был ехать в Турцию, но в силу различных причин не смог поехать туда. И поскольку прием в ВУЗы к тому времени уже закончились, Чубак стал учиться в медресе. Вначале он не любил эти уроки, но постепенно его тяга к образованию и науке взяла вверх. В детстве в их доме всегда было много книг. В какой бы дом не переезжала семья, самое лучшее место отводилась книгам. Его отец всю жизнь преподавал в школе математику, часто посещал книжные магазины, постоянно покупал новые книги и приносил в дом. И отец, и мать, которая работала учительницей иностранного языка в школе, очень любили читать книгу, к этому же приучили своих детей.

После учебы в медресе он поступил в Кыргызско-Исламский университет имени Хазрети Умар и закончил его с красным дипломом. Одновременно с учёбой он преподавал арабский язык в факультете Востоковедения Кыргызского национального университета. А начиная с 2000 года девять с лишним лет учился в институте арабского языка при международном университете «Умм аль-Кура» (город Мекка, Саудовская Аравия).

Он обладатель разрешительных документов на научную и преподавательскую деятельность по направлению Фикх (источник исламского права), по грамматике арабского языка, по тафсиру (исламская наука толкования и комментирования аятов Корана), терминологии хадисов (изречения, одобрения, образ или действие пророка Мухаммада с.а.в) и по хадисоведению.

В 2005—2007 годах Чубак ажы работал во Всемирной исламской лиге экспертом по Центральной Азии. С 2008 по 2010 годы возглавлял отдел фетв Духовного управления мусульман Кыргызстана и преподавал в Исламском университете.



МУФТИЙ – РЕФОРМАТОР



26 июля 2010 года состоялись выборы, по итогам которых Чубак ажы Жалилов избран Муфтием Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Новоиспеченный Муфтий озвучил основные направления предстоящих реформ. Он объявил: «Реформа направлена не на религию. Ислам – это полноценная религия. Реформы будут направлены на преобразование муфтията как религиозной организации. Потому что в Кыргызстане не религия в целом, а именно муфтият оказался в кризисном положении».

По инициативе Чубак ажы началась работа по разработке нового устава Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Он активно противился стремлению некоторых религиозных лидеров ограничить функции Муфтия церемониальными обязанностями. В ответ этим силам Чубак ажы тогда заявил: «Если не изменюсь я, не изменю работу, то не изменится ни коллектив, ни наша общая работа. Муфтият не изменится и не исправится, если не будет изменений в нас. Поэтому суть реформы, её глубокое содержание заложено в наставлениях Всевышнего!»

Было разработано новое Положении о Муфтии, в котором четко очерчены его права и обязанности, а также ответственность Муфтия. Вместо 13 по старой структуре в муфтияте он оставил лишь 4 отдела. Появились новые специализированные центры «Хадж и Умра» (организация хаджа и умры круглый год), «Исламский Фонд» (организация зяката) и «Общественный Центр» (религиозное образование мусульманской общественности и предотвращение экстремизма).

Как тогда отмечал эксперт по религиозным вопросам Кадыр Маликов, в то время среди населения республики с каждым днем возрастал большой «спрос» на ислам. Однако в первую очередь, из-­за слабой подготовленности имамов мечети не могли в должной мере удовлетворить этот спрос. Многие из них не могли ответить на вопросы, вызывающие наибольший интерес верующих. Как результат – многие люди, особенно молодёжь, становились лёгкой добычей пропагандистов различных религиозно-экстремистских организаций.

В результате длительного застоя в работе религиозной организации среди служителей муфтията процветала коррупция, что привело к дискредитации ДУМК перед общественностью.

Было очевидно, заметно слабый кадровый потенциал местных религиозных служителей не позволял муфтияту эффективно бороться против роста экстремистских настроений среди населения.

Для исправления ситуации Чубак ажы организовал курсы повышения квалификации для имамов мечетей. В январе-феврале 2011 года впервые проведена беспристастная аттестация всех религиозных служителей. Она во многом поспособствовала приходу в ДУМК многих молодых, ярких и грамотных специалистов по исламу. Для подготовки новых кадров муфтий также создал систему непрерывного исламского образования: на базе медресе и исламского университета сформирована образовательная цепочка, включающая в себе начальный уровень, бакалавриат и магистратуру.

Кроме того, нового муфтия не устраивал крайне низкий уровень содержания проповедей (хутб). Было заключено соглашение с журналом «Ак Башак» («Светлый колос») о регулярной публикации на его страницах качественных и утверждённых Духовным управлением текстов проповедей. Экземпляры журнала доставлялись до всех регионов республики. Этим самым муфтият помогал верующим объективно оценивать те процессы, которые происходят как в религиозной сфере, так и в общественно-политической жизни страны, доходчиво объяснять людям позицию муфтията по наиболее актуальным политическим и религиозным вопросам, более плодотворно проводить работу по противодействию религиозным экстремистам.

В первый же год работы Муфтием Чубака ажы добился передачи муфтияту функции по организации паломничества в Мекку. Раньше этим несвойственным для государственного органа делом занималась Госкомиссия по делам религий при Правительстве.

Безусловно, это был одним из важных достижений в деятельности нового муфтия. В процессе организации хаджа муфтию пришлось испортить отношения с религиозными деятелями, которые раньше получали незаконные вознаграждения от паломничества. Чубак ажы провозгласил курс на максимальную прозрачность паломничества и объявил бескомпромиссную борьбу против коррупционных схем. Это, как писали тогда СМИ, не понравилось кое-кому в верхнем эшелоне власти, замешанного в махинациях, связанных с организацией хаджа.

Несмотря на все трудности Чубаку ажы всё же удалось организовать хадж в 2011 году на самом высоком организационном уровне, без скандалов. Кроме этого, снизилась стоимость паломничества, и, по сравнению с соседними странами, кыргызские паломники стали платить за хадж гораздо меньше. Квоту в Саудовскую Аравию удалось увеличить в 2011 году на 500 человек также благодаря усилиям ажы…

Чубак ажы Жалилов как Муфтий настойчиво работал над укреплением сотрудничества с духовными управлениями стран ближнего и дальнего зарубежья. Он был одним из лидеров мусульман стран СНГ, выдвинувших на прошедшем в Москве 14-15 ноября 2011 г. VII ежегодном Мусульманском форуме идею о создании Совета муфтиев СНГ (СМ СНГ) и Совета улемов СНГ (СУ СНГ). Эта инициатива тогда нашла живой отклик у всех муфтиев и представителей Духовных управлений мусульман стран СНГ. До этого эти лидеры находились в режиме поддержания преимущественно официальных контактов. В это время оппоненты-радикалы создавали социальные сети, центры и сайты, затем подпольные группы-джамааты, вербовали своих сторонников как на финансовую и идеологическую поддержку, так и на теракты.

За годы, прошедшие после распада СССР в наших странах выросло новое поколение, которое не помнит идеалы дружбы народов и взаимопомощи, но готово бороться за халифат, так как видит в нем государство справедливости. И эти идеи все больше проникали в голову нашей молодежи. С созданием СМ СНГ и СУ СНГ были налажены партнерские отношения между лидерами мусульман стран СНГ, которые объединились и в сотрудничестве с государством и обществом многое делают для удержания ситуацию под контролем, сохранения мира в наших государствах.

…Бурная деятельность муфтия-реформатора Чубак ажы Жалилова не давала покоя его оппонентам. В 2011 году ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении муфтията, обвинив в уклонении от уплаты налогов. Тогда Чубака ажы, впрочем, признали невиновным.

В сентябре 2011 года, 21 мая, 31 мая и 2 июня 2012 года, когда муфтий находился в зарубежной командировке они попытались незаконным путем сместить его с должности, но их затея потерпела фиаско…

(Продолжение следует)

Кара ЧОРОТЕГИН

Источник: media-center.kg