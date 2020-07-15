При сдаче тестов не соблюдаются санитарные нормы

Частные лаборатории сообщают нам, что обращается много желающих, появляются очереди и не соблюдаются санитарные нормы.

Министерство здравоохранения в мае начало проводить тестирование по иммуноферментному методу для выявления иммуноглобулинов M и G, связанных с коронавирусом. Некоторым частным лабораториям было дано разрешение: «Бонецкого», «Неомед», «Интермедикал», Eurolab, Aqualab, Human.

«На основе иммуноферментного тестирования можно узнать, как протекает или протекала болезнь в организме человека. Иммуноглобулин M вырабатывается на 3-7-й день заболевания, в конце второй недели достигает пика и потом снижается в течение 14 дней. Иммуноглобулин G вырабатывается на 2-3-й неделе, на 3-4-й достигает пика и далее снижается», — сказала начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Проводятся исследования на антитела среди пяти возрастных групп. Такая работа идет в Бишкеке, Чуйской, Ошской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

«Частные лаборатории сообщают нам, что обращается много желающих, появляются очереди и не соблюдаются санитарные нормы. Поэтому не стоит забывать о ношении масок, использовании антисептиков и соблюдении социальной дистанции», — сказала она.

Анализ также не рекомендуется сдавать тем, кто контактировал с зараженным коронавирусом.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 2