Садык Шер-Нияз, депутат ЖК: «Не лекарство, а стойкость одолеет болезнь!»

Сегодня я посмотрел состязание между Элмирбеком и Айбеком, мне полегчало.

— «Подними голову, брат по крови!». Именно эти слова Зайырбека подходят под нынешнюю ситуацию. Сложилось впечатление, будто президент повторил эти же слова. И я бы так же выразился.

Рано или поздно мы одолеем пандемию, ведь мы изначально пережили более суровые испытания, история тому свидетель. Нам нельзя сломиться или опускать голову. Увидите, скоро число вылечившихся побьет цифры заболевших. Мы будем чаще радоваться, чем горевать. Больше смеяться, чем плакать. Осталось немного времени, как эти дни останутся в истории, как тяжелое время.

Не лекарство, а стойкость одолеет болезнь. Первое лекарство против болезни – теплые слова и поддержка близких, единство и согласие. Если мы проявим эти высокие человеческие качества, пандемия сбежит, пойдет на попятную. Мы сможем проявить такие качества. Для этого нас и родили матери. Наши предки передали нам миссию, которую нужно выполнять в тяжелые времена, ради сородичей, кыргызов, кыргызстанцев, человечества. Если мы будем едины, никто и ничто нас не одолеет!

Сегодня я посмотрел состязание между Элмирбеком и Айбеком, мне полегчало. В очередной раз убедился в том, как могут воодушевить красивые, великие слова.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 9