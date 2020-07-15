Тынчтыкбек Чоротегин, историк-публицист: «Идти на риск, участвуя в похоронах или других мероприятиях, – край безответственности»

Все это дошло до нас. Огорчает…

— Соотечественники! Некоторые попусту обвиняют врачей, которые и без того работают днями и ночами, без продыху (например за то, что не принимают больных в отдел реанимации).

Если в реанимационном отделении больницы имеется только три места, а там уже находятся 12 человек, то вряд ли примут еще одного…

Даже в Италии (в существенно развитой стране, по сравнению с нами) весной этого года было много случаев, когда не хватало мест в больницах. В некоторых городах Италии люди умирали за стенами больницы…

Все это дошло до нас. Огорчает…

Самое главное – старайтесь сейчас не болеть и не заразиться. Не проявляйте безразличие, не заразите близких.

Если болеете вы или ваш близкий человек, нельзя идти на похороны, на посиделки или иные мероприятия, это край безответственности. Мы постоянно об этом повторяем.

Давайте будем осторожны и осмотрительны. Давайте не будем болеть. Заражать. Будем разумными. Дружно победим болезнь.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 9