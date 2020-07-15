Сестра скончавшейся студентки: У Адинай не было пневмонии. У нее был инфаркт

По словам кыргызстанки, власти давят на волонтеров и винят их в кончине коллеги
Сестра скончавшейся студентки-волонтера Адинай Мурзабековой, которая работала в дневном стационаре, опровергла версию Министерства здравоохранения о том, что девушка скончалась от двусторонней пневмонии.
- У нее не было никакой пневмонии, - заявила Элиза в беседе с Vesti.kg. - Адинай пошла отдыхать после того как сдала свою смену. Затем, по словам ее коллег, ее обнаружили без сознания. Она сразу посинела. Она посинела, потому что у нее был обширный инфаркт. Волонтеры не могли оказать ей первую помощь, поскольку у них не было противошоковых препаратов. По их словам, у них были нетяжелые больные, из-за этого им не предоставили реанимационные средства и приборы.
По словам гражданки, волонтеры поехали за помощью в скорую помощь на Чуй/Исанова.
- Там попросили врача-реаниматолога, но им ответили, что реаниматолога нет, - продолжила девушка. - Тогда волонтеры попросили реанимационные приборы, чтобы реанимировать ее самим. Им ответили, что так, мол, не положено. Волонтеры умоляли их, хотели оставить в залог паспорт, ключи - что угодно, лишь бы спасти Адинай. Когда они возвращались, им позвонили и сказали, что они не успели. Она уже ушла...
Сестра погибшей студентки отметила, что на волонтеров начали давить.
- Вчера приехали люди из аппарата правительства, - поделилась Элиза. - Я не слышала их разговора. Но они утверждали, что у нее была пневмония. Но у сестры не было пневмонии. Она была здорова. Ее коллега, опубликовавший то видео, сам подтвердил, что у нее не было такой болезни. На коллег Адинай начали давить, мол, они сами виноваты. Они (власти, - прим. ред.) просто не хотят брать на себя ответственность.
Компенсацию морального ущерба семье Адинай Мурзабековой не выплатили.
Напомним, накануне стало известно о том, что скончалась волонтер — студентка 5 курса КГМА Адинай Мурзабекова, которая работала медсестрой в дневном стационаре в отеле Discovery.
По официальной информации Министерства здравоохранения, девушка умерла от двусторонней пневмонии.
Источник: vesti.kg
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