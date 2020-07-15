(Видео) Волонтеры спасли жизнь задыхавшемуся мужчине

Волонтеры успели спасти мужчину, который задыхался и уже терял сознание.

Об этом в «Репортер» сообщил очевидец произошедшего.

Случай произошел накануне ночью на одной из улиц в Бишкеке. Мужчина почувствовал себя плохо, прохожие позвонили волонтёрам из Центра инициативной молодежи. Ребята примчались с кислородным концентратором и оказали своевременную помощь.

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА

Источник: Баракелде