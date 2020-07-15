Задержаны те, кто закупали лекарства по оптовым ценам и продавали по завышенным

Бог вряд ли простит тех, кто занимается спекуляциями в такое время, когда народ столкнулся с трудностями.
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция) сообщила о задержании лиц, закупавших лекарства по оптовым ценам и продававших по завышенным. У них не было разрешительных документов на продажу лекарств.
В результате оперативных мероприятий Финансовая полиция выяснила, что в нескольких точках города препарат «Клексан» продавался по цене в 8-14 тысяч сомов. Начато досудебное производство в отношении перекупщиков.
Финполиция предупредила, что будут приниматься меры в отношении тех, кто закупает медикаменты по оптовым ценам и перепродает по завышенным.
В условиях коронавирусной пандемии в Кыргызстане выросли цены на определенные лекарства, отдельные из них оказались дефицитными. Повышен спрос на антикоагулянты, антибиотики и на противовирусные препараты. В связи с этим в городских аптеках образовались длинные очереди.
Бог вряд ли простит тех, кто занимается спекуляциями в такое время, когда народ столкнулся с трудностями. Поэтому нужно принимать жесткие меры в отношении них.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 15.07.2020 / стр. 2
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