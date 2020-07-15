ГКНБ вызвал на допрос резидента Stand Up Bishkek Назгуль Алымкулову.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
В публикации Алымкулова добавило фотографию повестки на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля.
По предварительной информации, чекисты вызвали ее на допрос из-за шуточного дипфейка. В котором в клипе западных артистов вместо лица репера было лицо Сооронбая Жээнбекова.
Источник: media-center.kg
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