Япония предоставит Кыргызстану медицинское оборудование на $4,6 млн в виде гранта

Размер помощи составит 500 млн японских йен (приблизительно 4,6 млн долларов США).
Состоялось подписание обменных нот между послом Японии в Кыргызской Республике Маэда Сигэки и министром финансов Кыргызской Республики Бактыгуль Жээнбаевой по предоставлению грантовой помощи правительством Японии Кыргызстану. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Японии в Кыргызской Республике.
Помощь будет предоставляться в рамках «Программы социально-экономического развития» — предоставление медицинского оборудования будет идти по перечню кыргызской стороны — МРТ и КТ и другое оборудование, которое будет распределено среди медицинских учреждений, принимающих основную нагрузку по лечению больных коронавирусом.
Размер помощи составит 500 млн японских йен (приблизительно 4,6 млн долларов США).
Источник: kg.akipress.org
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