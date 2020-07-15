В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 954 случая внебольничной пневмонии

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 954 случая внебольничной пневмонии.

Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения КР Айнура Акматова.

По ее словам, всего в стране зарегистрировано 9 тысяч 204 больных с пневмонией. Количество летальных исходов с марта 2020 года – 571, за сутки – 74.

Источник: reporter.kg