В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 954 случая внебольничной пневмонии.
Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения КР Айнура Акматова.
По ее словам, всего в стране зарегистрировано 9 тысяч 204 больных с пневмонией. Количество летальных исходов с марта 2020 года – 571, за сутки – 74.
Источник: reporter.kg
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