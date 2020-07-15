В КР за сутки от COVID-19 умерли 11 человек, от пневмонии - 74 – Акматова

В Кыргызстане за прошедшие сутки зафиксировано 11 летальных исходов от COVID-19.
Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
По ее данным, летальные исходы зафиксированы в больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина 63 лет); в городской клинической больнице №1 – 1 (мужчина 64 лет); в Республиканской клинической инфекционной больнице - 1 (женщина 72 лет); в Национальном центре фтизиатрии - 1 (мужчина 64 лет); в Жайылской территориальной больнице – 2 (женщины 54 и 61 года); в Баткенской областной больнице – 2 (мужчина 49 лет и женщина 58 лет); в Ноокатской территориальной больнице – 1 (женщина 53 лет, медик); в Тонской территориальной больнице – 2 (мужчина 58 лет и женщина 36 лет).
«Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 160 случаев. Кроме этого, за сутки от пневмонии умерли 74 человека. Из них 57 - по республике (20 из них в Иссык-Кульской области за прошедшие 3 месяца) и 17 - в Бишкеке. Всего с марта этого года скончался 571 человек», - сообщила Акматова.
Источник: Кабар
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