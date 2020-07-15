На утро 15 июля в Кыргызстане выявлено 439 новых случаев коронавируса. Всего 11 977 случаев

На утро 15 июля в Кыргызстане зарегистрировано 439 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве.
Города и области, где выявлены новые случаи заражения:
- Бишкек — 172
- Чуйская область — 70
- Баткенская область — 66
- город Ош — 53
- Жалал-Абадская область — 32
- Ошская область — 30
- Иссык-Кульская область — 14
- Таласская область — 1
- Нарынская область — 1
Всего по республике зафиксировано 11 977 случаев заражения COVID-19.
Всего по стране выписано из стационаров 3660 пациентов. Кроме этого, из числа лиц, находящихся на самоизоляции дома, за сутки выздоровело 288 человек, всего - 1654 человека. Таким образом общее количество выздоровевших составляет 5314 человек.
За сутки от коронавируса скончались 11 человек. Всего зарегистрировано 160 летальных исходов.
Источник: zdorovie.akipress.org
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