На утро 15 июля в Кыргызстане выявлено 439 новых случаев коронавируса. Всего 11 977 случаев

На утро 15 июля в Кыргызстане зарегистрировано 439 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек — 172

- Чуйская область — 70

- Баткенская область — 66

- город Ош — 53

- Жалал-Абадская область — 32

- Ошская область — 30

- Иссык-Кульская область — 14

- Таласская область — 1

- Нарынская область — 1

Всего по республике зафиксировано 11 977 случаев заражения COVID-19.

Всего по стране выписано из стационаров 3660 пациентов. Кроме этого, из числа лиц, находящихся на самоизоляции дома, за сутки выздоровело 288 человек, всего - 1654 человека. Таким образом общее количество выздоровевших составляет 5314 человек.

За сутки от коронавируса скончались 11 человек. Всего зарегистрировано 160 летальных исходов.

Источник: zdorovie.akipress.org