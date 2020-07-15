Балбак Тулобаев негодует: «Носите последнюю модель телефона, а антенны ломаете»

Бишкек, "Саясат. kg". Мы объясняем, твердим, а вы не слушаете, и вот дошли до такого.
«Люди!
Что могу сказать?! Но́сите последнюю модель телефона. Высказываете исключительно критику, домыслы. Говорим — не верите. Стоит случиться плохому, как виноваты другие, но только не вы.
Система 5G не дошла до многих развитых стран мира, не говоря уже у нас. Вы ломаете, разрушаете, громите интернет- и телефонные антенны. Что за божье наказание, куда нам теперь идти? Да вы сделайте запрос у Гуугл в своем телефоне?
Мы объясняем, твердим, а вы не слушаете, и вот дошли до такого.
Что касается вируса, это что случилось то случилось. Теперь консультируйтесь с врачами, пейте лекарства. И не надо принимать что попало, чтобы состояние ваше не ухудшилось.
Аллах дал нам разум, чтобы мы его использовали в своей жизни. Не надо уповать на него и лежать дома. В местах массового скопления людей носи маску. Не посещай тои, поминки. Мой руки. Выполняй предписания врачей. Борись за себя, своих детей, свою любимую», — написал Балбак Тулобаев на своей странице в социальной сети.
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