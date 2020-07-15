В крови людей с тяжелой формой COVID-19 нашли опасное антитело

Исследователи изучали антитела, присутствующие в крови таких пациентов.

Одно из антител, которое появляется в крови людей, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции, не подавляет вирус, а вызывает мощнейшие воспаления. К такому выводу пришли нидерландские биологи. Возможные последствия этой проблемы и способы борьбы с ней ученые описали в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv, пишет ТАСС.

«Мы обнаружили, что антитела из плазмы крови носителей тяжелой формы COVID-19, которые могут присоединяться к шиповидному белку коронавируса нового типа, при взаимодействиях с клетками-макрофагами вызывают очень мощный воспалительный ответ. Это объясняет, почему в тот момент, когда «включается» адаптивный иммунитет, состояние здоровья многих пациентов резко ухудшается», – пишут исследователи.

Согласно текущим данным, из-за заражения коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2) нарушается работа иммунитета больных, появляются массовые воспаления, микротромбы и другие проблемы, которые угрожают жизни пациента не только вместе с COVID-19, но и сами по себе. Сейчас ученые пытаются понять, почему они возникают и как помешать им появиться.

Нидерландские молекулярные биологи под руководством профессора Амстердамского университета Менно де Винтера узнала возможную причину этого явления. Кроме того, ученые обнаружили первые намеки на то, что переливание плазмы от людей, которые переболели COVID-19, может быть опасно для новых пациентов.

Исследователи изучали антитела, присутствующие в крови таких пациентов. Их интересовало то, как эти молекулы влияют на поведение и работу других компонентов иммунитета. Для этого ученые извлекали из образцов плазмы нескольких десятков переболевших различные антитела и добавляли их в среду с иммунными клетками из легких и других органов человека.

Из-за этих антител и аналогов вирусных частиц проявлялся странный и опасный для здоровья человека эффект. В присутствии «муляжей» коронавируса эти антитела соединялись с определенными типами макрофагов, клеток-«чистильщиков» иммунитета, и заставляли их вырабатывать огромное количество сигнальных молекул, из-за которых возникает воспаление.

Нечто похожее происходило и в том случае, когда ученые просто добавляли аналоги SARS-CoV-2 в образцы крови тяжелобольных пациентов. Это говорит о том, что антитела напрямую влияют на поведение иммунных клеток. Что интересно, подобный эффект вызывали только те антитела, которые могли соединяться с шиповидным белком (его также называют спайк-белком или S-белком) – той частью оболочки коронавируса, которая отвечает за проникновение в новые клетки.

Как показали последующие эксперименты, нарушения в работе макрофагов, которые вызывают эти антитела, не только ускоряли развитие воспалений, но и способствовали образованию тробмов и нарушали работу стенок сосудов. Обе эти проблемы, вкупе с воспалительными реакциями, сегодня считаются одними из главных причин осложнений при COVID-19.

Исследователи говорят, что подавили все эти реакции с помощью вещества R406 – одного из компонентов фостаматиниба, лекарства от иммунногенной тромбоцитопении. Это соединение блокирует работу ферментов иммунных клеток, которые отвечают за выработку провоспалительных сигнальных молекул в макрофагах.

«Все это не только говорит о том, что препараты, подобные R406, можно использовать для лечения COVID-19, но и указывает на новый источник опасности, связанный с применением плазмы больных в лечении коронавирусной инфекции. В частности, медикам стоит задуматься о том, что нужно удалять подобные антитела из сыворотки доноров, которые перенесли тяжелую форму болезни», – подытожили ученые.

Источник: Элгезит