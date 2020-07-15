Круглосуточный стационар-госпиталь развернули на базе спецшколы-интерната №1

Туда поставили кислородные концентраторы, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты и прочий медицинский инвентарь
Круглосуточный стационар-госпиталь развернули на базе специальной общеобразовательной школы-интерната №1. Об этом сообщают в Республиканском штабе.
Провели следующую работу по организационному и материально-техническому обеспечению:
- привлекли спонсорскую помощь в виде 50 СИЗ, по линии МЗ КР также получили 80 комплектов СИЗ;
- мобилизовали городское управление МЧС для проведения ежедневной дезинфекции внутри помещений и на всей территории госпиталя;
- поставили 20 кислородных концентраторов;
- сотрудники ГРС оказали помощь в виде мединвентаря (градусников – 25 штук, медицинских лотков – 3 штук, судна – 20 штук, расходные материалы);
- привлекли спонсоры для оказания помощи в виде пульсоксиметров в количестве 10 штук;
- решили ряд организационных и хозяйственных вопросов (вывоз двух типов мусора ТБО и медицинских отходов на ежедневной основе; ремонт сантехники, санузлов; обеспечили кулером для воды, а также бутилированной питьевой водой);
- проверка имеющегося количества койко-мест на постоянной основе, сведения по выписанным и госпитализированным пациентам, лекарственных препаратов.
Работу в этом направлении продолжат.
Республиканский штаб
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