В дневных стационарах Бишкека зарегистрировано 9 смертей

Здесь можно получить капельницы, уколы или медицинскую консультацию.

В дневных стационарах зарегистрировано 9 смертей, сообщила 14 июля пресс-служба мэрии столицы.

Дневные стационары начали разворачивать 4 июля, всего в столице организовано 15 таких центров.

Здесь можно получить капельницы, уколы или медицинскую консультацию.

Источник: zdorovie.akipress.org