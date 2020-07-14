Выявлены склады, где были спрятаны запасы лекарств, - премьер

Премьер призвал бороться с теми, кто завышает цены в условиях пандемии.
Были выявлены склады, где были спрятаны запасы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сказал премьер-министр Кубатбек Боронов 14 июля на брифинге в правительстве.
По его словам, речь идет о таких препаратах, как «Гепарин», «Резитромицин», «Ингавирин, «Арбидол», «Эргоферон», «Анаферон», «Цефтриаксон», «Парацетамол», «Кардиомагнил», а также физраствор, системы для капельниц и другое.
Премьер призвал бороться с теми, кто завышает цены в условиях пандемии.
Источник: zdorovie.akipress.org
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