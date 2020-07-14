(Видео) В Баткене сошел сель. Грязевые потоки унесли автомобиль и затопили дома 

Сотрудники МЧС ведут работу по ликвидации селевых явлений
Мощный селевой поток сошел в селе Кыштут Баткенской области из-за небольшого дождя. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что сель затопил 7 жилых домов, а грязекаменная масса заполнила дороги внутреннего пользования и арыки.
- Из-за кратковременного проливного дождя в селе Кыштут селевые воды с горы затопили 7 жилых домов, селевая и грязекаменная масса заполнили автодороги внутреннего пользования и арыки. Кроме того, вода размыла мост внутреннего пользования. В селах Газ и Согмент селевые воды местами размыли дороги.
На кадрах видно, как сель унес автомобиль «Daewoo Matiz». Как оказалось, владелец машины не успел припарковать его в безопасном месте. Впрочем, машина отделалась несколькими вмятинами.
Сейчас на месте работают 20 спасателей МЧС, один погрузчик, 4 сотрудника ДЭП №2 и 80 жителей села Кыштут.
Источник: vesti.kg
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