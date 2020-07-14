(Видео) В Баткене сошел сель. Грязевые потоки унесли автомобиль и затопили дома

Сотрудники МЧС ведут работу по ликвидации селевых явлений

Мощный селевой поток сошел в селе Кыштут Баткенской области из-за небольшого дождя. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что сель затопил 7 жилых домов, а грязекаменная масса заполнила дороги внутреннего пользования и арыки.

- Из-за кратковременного проливного дождя в селе Кыштут селевые воды с горы затопили 7 жилых домов, селевая и грязекаменная масса заполнили автодороги внутреннего пользования и арыки. Кроме того, вода размыла мост внутреннего пользования. В селах Газ и Согмент селевые воды местами размыли дороги.

На кадрах видно, как сель унес автомобиль «Daewoo Matiz». Как оказалось, владелец машины не успел припарковать его в безопасном месте. Впрочем, машина отделалась несколькими вмятинами.

Сейчас на месте работают 20 спасателей МЧС, один погрузчик, 4 сотрудника ДЭП №2 и 80 жителей села Кыштут.

Источник: vesti.kg