(Фото) Семья посла Великобритании в Кыргызстане готовит обеды для медиков Бишкека

Обед для медперсонала в больницах столицы. 22 порции для 22 героев!
Семья Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Великобритании в Кыргызстане Чарльза Гарретта ежедневно готовит обеды для медперсонала в больницах Бишкека. Фотографией в Twitter поделился сам дипломат.
«Обед для медперсонала в больницах столицы. 22 порции для 22 героев! Вы каждый день в опасных условиях боретесь за нас. Большое вам спасибо!» — написал Чарльз Гарретт.
Источник: specreportage.kg
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