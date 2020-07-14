(Фото) Семья посла Великобритании в Кыргызстане готовит обеды для медиков Бишкека

Обед для медперсонала в больницах столицы. 22 порции для 22 героев!

Семья Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Великобритании в Кыргызстане Чарльза Гарретта ежедневно готовит обеды для медперсонала в больницах Бишкека. Фотографией в Twitter поделился сам дипломат.

«Обед для медперсонала в больницах столицы. 22 порции для 22 героев! Вы каждый день в опасных условиях боретесь за нас. Большое вам спасибо!» — написал Чарльз Гарретт.

Источник: specreportage.kg