Внебольничной пневмонией заболел экс-министр молодежи Алиясбек Алымкулов

Внебольничной пневмонией заболел экс-министр молодежи Алиясбек Алымкулов.

Об этом на брифинге сообщил полпред Таласской области Марат Мураталиев.

По его словам, бывший чиновник находился на лечении в стационаре в Бакай-Атинском районе.

«Вчера Алиясбек Алымкулов выписался из больницы. В каждом районе открыты стационары. Мы проводим разъяснительную работу среди населения, говорим об опасности самолечения. Сейчас ажиотажа нет, ситуация стабильная. Сегодня при гостинице «Интурист» мы откроем еще один дневной стационар», — сказал Марат Мураталиев.

Он добавил, что сотрудники Финансовой полиции через день проверяют аптеки и проводят профилактическую работу для того, чтобы фармацевты не завышали цены.

Источник: 24.kg