От переутомления в одном из дневных стационаров Бишкека умерла 22-летняя медсестра

В Бишкекском стационаре умерла 22-летняя медсестра, которая работала в течение 10 дней.

Об этом мультимедийному информационному агентству «Media Center» сообщил собственный источник.

По его словам, основной причиной ее смерти возможно послужила усталость при уходе за пациентами. Так как смена медработников длится от 6 до 14 часов. К тому же у нее возможно были проблемы с сердцем. После того как она потеряла сознание опытные реаниматологи стационара ничего не могли сделать из-за отсутствия адекватной скорой помощи. После тело погибшей было отправлено на экспертизу.

«Медсестра M.A.З. закончила 5 курс КГМА приехала в больницу, где мы работаем всего 10 дней. Она умерла вчера, 13 июля, приблизительно в 8 часов вечера. У нас был реаниматолог, но адекватного оборудования не было. При этом мы работаем как дневной, так и ночной госпиталь. Когда мы вызвали скорую помощь, сначала приехала гинекологическая группа, нам пришлось вызывать заново реанимацию. Но вторая бригада приехала уже после ее смерти. Честно говоря наша группа врачей в шоке от произошедшего. Неясно, кто будет нести ответственность, поскольку больницы №6 и KГMA перенаправляют ответственность друг другу. Причина смерти в данное время не установлена», - сказал источник.

По не подтвержденной информации, погибшая медсестра была жительницейй села Юрьевка Иссык-Атинского района.

Источник: media-center.kg