Роза Отунбаева перевела волонтерам 155 тысяч сомов

“В субботу позвонила Роза Исаковна и сказала: “Семетей, вы делаете хорошее дело, я тоже переведу вам средства

Экс-президент КР Роза Отунбаева перевела 154 тыс. 800 сомов стационару “Ынтымак”, который был открыт волонтерами. Об этом сообщил журналист Семетей Талас уулу на своей странице Facebook.

“В субботу позвонила Роза Исаковна и сказала: “Семетей, вы делаете хорошее дело, я тоже переведу вам средства”. Она выделила 154 тыс. 800 сомов для стационара в жилмассиве “Ынтымак“, – написал Талас уулу, поблагодарив экс-главу государства.

Источник: reporter.kg