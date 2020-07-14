В Таласской области 90% граждан соблюдают санитарные нормы - полпред

На сегодняшний день в Таласской области ситуация относительно стабильная.

Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства КР в Таласской области Марат Мураталиев.

С его слов, в области представителями местного самоуправления ежедневно проводятся разъяснительные работы с гражданами о соблюдении санитарных норм.

«На сегодня граждане стали более бдительнее, 90% соблюдают все санитарные нормы и не посещают места массового скопления людей», - сказал он.

Вместе с этим полпред отметил, что в области продолжает функционировать санитарно-карантинный пост «Талдыбулак», где тщательно проверяют граждан и проводят регистрацию личных данных.

«Также в области до улучшения эпидемиологической ситуации прекратил свою деятельность скотный рынок и приостановлено межобластное сообщение», - указал Мураталиев.

Источник: kabar.kg