В Таласской области 90% граждан соблюдают санитарные нормы - полпред

На сегодняшний день в Таласской области ситуация относительно стабильная.
Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства КР в Таласской области Марат Мураталиев.
С его слов, в области представителями местного самоуправления ежедневно проводятся разъяснительные работы с гражданами о соблюдении санитарных норм.
«На сегодня граждане стали более бдительнее, 90% соблюдают все санитарные нормы и не посещают места массового скопления людей», - сказал он.
Вместе с этим полпред отметил, что в области продолжает функционировать санитарно-карантинный пост «Талдыбулак», где тщательно проверяют граждан и проводят регистрацию личных данных.
«Также в области до улучшения эпидемиологической ситуации прекратил свою деятельность скотный рынок и приостановлено межобластное сообщение», - указал Мураталиев.
Источник: kabar.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!