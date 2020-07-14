Спикер ЖК отказал депутатам в созыве внеочередного заседания парламента

Ранее депутат Жанар Акаев заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране необходимо провести внеочередное заседание Жогорку Кенеша.
На имя спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова поступили письма о созыве внеочередного заседания парламента от депутатов Натальи Никитенко, Рыскелди Момбекова и Жанара Акаева. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Отмечается, что согласно регламенту ЖК в период между сессиями парламента спикер вправе созвать внеочередную сессию только по предложению президента, правительства или не менее одной трети депутатов Жогорку Кенеша.
«Иными словами, к предложению вышеупомянутых депутатов должны присоединиться не менее трети депутатов Жогорку Кенеша», - пояснили в пресс-службе ЖК.
Ранее депутат Жанар Акаев заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране необходимо провести внеочередное заседание Жогорку Кенеша. По его словам, ранее данная правительством информация о готовности к борьбе с COVID-19 оказалась неправдой, и ситуация в стране ухудшается.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 11538. Из них 3569 выписаны из больниц после лечения, скончались 149.
Наряду с этим увеличивается количество летальных исходов среди пациентов с внебольничной пневмонией. Всего с марта от внебольничной пневмонии умерли 497 пациентов.
Источник: Азаттык
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