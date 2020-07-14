Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странцие в социальной сети Facebook.

По его словам, он уже переболел. “11 дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система. С позволения Всевышнего, восстановление наступило, времени нет, работы много”, – написал министр.

Он отметил сплоченность, гуманность и взаимную заботу кыргызстанцев. “В этот тяжелый период испытаний наша команда ни на минуту не останавливается, мы стремимся помочь нашим соотечественникам используя имеющиеся скромные ресурсы. Сожалею, что помощь не всегда во время приходит, мы делаем все возможное. Уверен, что сплотившись и вместе мы победим коронавирус и другие несчастья”, – написал дипломат.

Источник: reporter.kg