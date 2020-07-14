Турсунбек Акун: Никто не сможет остановить выборы

Выборы никто не сможет остановить.

Такое мнение высказал в прямом эфире «Биринчи радио» 13 июля правозащитник Турсунбек Акун.

В эфире обсуждались вопросы, надо ли переносить парламентские выборы и каков легитимный путь. В дискуссии принимали участие бывший член ЦИК Жаркын Бапанова, правозащитник Турсунбек Акун и кандидат политических наук, политолог Бакыт Орунбеков.

«Если президент перенесёт срок парламентских выборов, тогда критикующих будет вдвое больше. Будет раздаваться критика, что президент воспользовался своим служебным положением, ограничил права граждан, неправильно использовал пандемию. Но выборы никто остановить не сможет. Партии тех депутатов, которые сейчас кричат, что парламентские выборы надо остановить, подают в ЦИК уведомления об участии в выборах. Президент подписал указ о назначении выборов, потому что так прописано в Конституции. Президент не может указом перенести выборы», — сказал Турсунбек Акун.

Источник: media-center.kg