Тынчтыкбек Чоротегин: Давайте не будем огульно обвинять медиков

Бишкек, "Саясат. kg". Самое главное — постарайтесь сейчас не заболеть, не совершайте действий, которые могут спровоцировать болезнь.

Современники!

Отдельные лица огульно обвиняют (например, говоря, что не приняли больного в реанимацию) уважаемых медиков, которые и без того упорно трудятся и днём, и ночью.

В реанимационном отделении какой-либо больницы, к примеру, есть 3 койко-места, а лежит 12 пациентов, и, конечно, они не смогут принять кого-то сверх...

Таков удел...

В Италии (в стране, которая в разы более развита, по сравнению с нами) весной этого года тоже было много случаев, когда больницы бывали переполнены. В отдельных итальянских городах люди умирали вне стен больницы.

Такое время сейчас пришло к нам. Печально...

Самое главное — постарайтесь сейчас не заболеть, не совершайте действий, которые могут спровоцировать болезнь. Даже если не болеете сами, постарайтесь, чтобы из-за вашего равнодушия не заразились вирусом ваши близкие.

Мы каждый раз повторяем многим жамаатам, что рисковать, посещая похороны, вечеринку или другое мероприятие, проигнорировав то, что болен близкий или он сам, это сродни крайне безответственному отношению.

Будьте осторожны, внимательны.

Не будем болеть. Не будем заражать других.

Будем сознательны.

Давайте одолевать этот вирус сплоченностью.

Тынчтыкбек Чоротегин, общественный деятель