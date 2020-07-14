За сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли 2 человека, от пневмонии - 45

За прошедшие сутки зафиксировано 2 летальных исхода от COVID-19.
Об этом сообщат Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
- Уточняется, что в Жайылской территориальной больнице умерли двое - мужчина 58 лет и женщина 67 лет.
- Также за сутки от пневмонии умерли 45 человек. Из них 23 - по республике и 22 - в Бишкеке.
Всего с марта этого года скончались 497 человек.
Источник: Кабар
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