На утро 14 июля в Кыргызстане выявлен 421 новый случай коронавируса. Всего 11 538 случаев

Всего по республике зафиксировано 11 538 случаев заражения COVID-19.
На утро 14 июля в Кыргызстане зарегистрирован 421 новый случай коронавируса, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве.
Города и области, где выявлены новые случаи заражения:
- Бишкек — 176
- Чуйская область — 87
- город Ош — 58
- Жалал-Абадская область — 40
- Иссык-Кульская область — 31
- Баткенская область — 21
- Ошская область — 6
- Таласская область — 1
- Нарынская область — 1
Всего по республике зафиксировано 11 538 случаев заражения COVID-19.
За сутки из стационаров выписано 109 пациентов после коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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