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На утро 14 июля в Кыргызстане выявлен 421 новый случай коронавируса. Всего 11 538 случаев

Всего по республике зафиксировано 11 538 случаев заражения COVID-19.

На утро 14 июля в Кыргызстане зарегистрирован 421 новый случай коронавируса, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек — 176

- Чуйская область — 87

- город Ош — 58

- Жалал-Абадская область — 40

- Иссык-Кульская область — 31

- Баткенская область — 21

- Ошская область — 6

- Таласская область — 1

- Нарынская область — 1

Всего по республике зафиксировано 11 538 случаев заражения COVID-19.

За сутки из стационаров выписано 109 пациентов после коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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