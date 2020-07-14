У двух акимов районов Ошской области подтвержден COVID-19

В пресс-службе полпредства сообщилb, что коронавирус подтвержден у 2 сотрудников.

В Ошской области за период с 20 марта по 12 июля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило примерно 500. Об этом сообщил полномочный представитель правительства в регионе Узарбек Жылкыбаев на одном из телеканалов.

По его словам, более 100 граждан проходят лечение. Количество заболевших пневмонией составило 622, из которых более 400 граждан лечатся в больницах. От пневмония скончались 22 человека, от коронавируса — 19. «Коронавирус выявления и у государственных служащих, которые работают с населением. К сожалению, COVID-19 подтвержден у сотрудников нашего аппарата, у двух акимов районов. Мы все должны быть осторожны», - сказал он.

В пресс-службе полпредства сообщилb, что коронавирус подтвержден у 2 сотрудников. У всех сотрудников были взяты анализы, на протяжении 11 дней они работали в удаленном режиме. «Вчера, 13 июля вышли на работу. Сдали повторный тест. Согласно алгоритму, если у заболевшего сотрудника повторныq тест отрицательный, то он выходит на работу», - проинформировала пресс-служба.

На утро 13 июля в Ошской области было выявлено 26 новых случаев заболевания:

- 6 случаев — Узгенский район;

- 9 случаев — Кара-Суйский район;

- 6 случаев — Араванский район;

- 3 случая — Ноокатский район;

- 2 случая — Кара-Кульджинский район.

На 13 июля по Ошской области количество подтвержденных случаев составило 693.

Источник: turmush.kg