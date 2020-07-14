“Мое государство решило меня убить?”, – жители недовольны стационаром в 7-микрорайоне

По словам пользователя, ближайшие лавочки и магазины станут точками распространения коронавируса.

Вчера, 13 июля, пользователь Facebook Юлия Барабина-Шеворакова на своей странице выразила недовольство открытием стационара на базе спортивного комплекса “ДСК” в 7-микрорайоне столицы.

“Обсервация в 7 микрорайоне, в центре спального многотысячного района. В 50 метрах роддом, россыпи многоэтажек. Покажите мне инфекциониста, что разрешил\санкционировал этот беспредел?! Да, обсервации нужны, но ведь их цель помогать людям и при этом не заражать всё новых граждан”, – написала она.

По словам пользователя, ближайшие лавочки и магазины станут точками распространения коронавируса.

“Мне удалось до 13 июля 2020 не заразится ковидом -19 , но моё государство решило исправить “проблему”? Мэрия, чиновники, ну, вы хоть бы тогда бесплатно нам похороны гарантируйте, а не по тройной цене!

Да, и мне интересно, почему обсервацию не устроили хотя бы в мечети, где до домов относительно дальше и инфраструктурная доступность лучше? Мои соседи вчера вышли митинговать против инициативы мэрии, но их стали банально пугать силовиками“, – написала Юлия Барабина-Шеворакова.

Напомним, вчера стало известно, что мэрия Бишкека откроет ночные стационары в каждом районе города. Один из них будет располагаться в спортивном комплексе “ДСК” в 7-микрорайоне.

Источник: reporter.kg