Аалымы: Не обвиняйте власть в смерти Чубака ажы, это Божье веление, перед которым человек бессилен

Бишкек, "Саясат. kg". Он надеялся, что его самочувствие улучшится дома.
На странице «Насаат Медиа» в Фейсбуке аалымы Кыргызстана написали известное им о кончине Чубака ажы. Они написали, что были рядом с наставником с начала его болезни, но ажы не был настроен на своевременное обращение к медикам.
«Он надеялся, что его самочувствие улучшится дома. Однако состояние ухудшилось, и мы привезли его в больницу. Медики сделали всё, что могли. Несмотря на это наставник скончался», — написали они, подчеркнув, что люди бессильны перед велением Всевышнего.
Кроме того, аалымы отметили неправильность обвинения власти или кого-то ещё в смерти ажы. Они пишут, что из президентского аппарата с самого начала его болезни звонили и интересовались самочувствием ажы. Кроме того, аппарат президента оказал содействие при доставке в Национальный госпиталь.
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