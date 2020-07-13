Аалымы: Не обвиняйте власть в смерти Чубака ажы, это Божье веление, перед которым человек бессилен

Бишкек, "Саясат. kg". Он надеялся, что его самочувствие улучшится дома.

На странице «Насаат Медиа» в Фейсбуке аалымы Кыргызстана написали известное им о кончине Чубака ажы. Они написали, что были рядом с наставником с начала его болезни, но ажы не был настроен на своевременное обращение к медикам.

«Он надеялся, что его самочувствие улучшится дома. Однако состояние ухудшилось, и мы привезли его в больницу. Медики сделали всё, что могли. Несмотря на это наставник скончался», — написали они, подчеркнув, что люди бессильны перед велением Всевышнего.

Кроме того, аалымы отметили неправильность обвинения власти или кого-то ещё в смерти ажы. Они пишут, что из президентского аппарата с самого начала его болезни звонили и интересовались самочувствием ажы. Кроме того, аппарат президента оказал содействие при доставке в Национальный госпиталь.