Относительно снятого в Ысык-Атинской больнице видео: Вопрос замены заболевших медработников решится в ближайшее время

Бишкек, "Саясат. kg". Отмечено, что на сегодняшний день в больнице имеется 85 мест, получают лечение 96 пациентов.

Распространившееся в интернете видео было снято во время пересменки медперсонала первого и второго потоков, сообщили из Ысык-Атинского района.

"Предыдущая смена, отработав, покинула красную зону, а вторая смена одевалась в чистой зоне. В то время в отделении анестезиологии и реанимации находился врач-реаниматолог", — говорится в сообщении.

Отмечено, что на сегодняшний день в больнице имеется 85 мест, получают лечение 96 пациентов.

«Ысык-Атинская территориальная больница Чуйской области с самых первых дней задействована в борьбе с коронавирсуной инфекцией. Есть факты заболевания медработников. Вопрос замены заболевших медиков будет решён в ближайшее время. Из Токмокского медучилища будет привлечено 9 медработников. Кроме того, ожидается прибытие медсестёр из Чуйской областной стоматологической поликлиники. Также будут привлечены медработники из Кара-Балтинского медучилища», — говорится в сообщении.

Напомним, до этого в интернете распространилось снятое в вышеуказанной больнице видео, в котором утверждалось, что врачи бросили работу и пациенты остались без лечения.