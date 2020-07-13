Относительно снятого в Ысык-Атинской больнице видео: Вопрос замены заболевших медработников решится в ближайшее время

Бишкек, "Саясат. kg". Отмечено, что на сегодняшний день в больнице имеется 85 мест, получают лечение 96 пациентов.
Распространившееся в интернете видео было снято во время пересменки медперсонала первого и второго потоков, сообщили из Ысык-Атинского района.
"Предыдущая смена, отработав, покинула красную зону, а вторая смена одевалась в чистой зоне. В то время в отделении анестезиологии и реанимации находился врач-реаниматолог", — говорится в сообщении.
Отмечено, что на сегодняшний день в больнице имеется 85 мест, получают лечение 96 пациентов.
«Ысык-Атинская территориальная больница Чуйской области с самых первых дней задействована в борьбе с коронавирсуной инфекцией. Есть факты заболевания медработников. Вопрос замены заболевших медиков будет решён в ближайшее время. Из Токмокского медучилища будет привлечено 9 медработников. Кроме того, ожидается прибытие медсестёр из Чуйской областной стоматологической поликлиники. Также будут привлечены медработники из Кара-Балтинского медучилища», — говорится в сообщении.
Напомним, до этого в интернете распространилось снятое в вышеуказанной больнице видео, в котором утверждалось, что врачи бросили работу и пациенты остались без лечения.
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