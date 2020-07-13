Подаст голос Бейшенов в образе «золотой рыбы»?

Мы устали говорить.

Каждый день и говорят, и доказывают превращение Министерства транспорта и дорог в очаг коррупции. Не будем далеко ходить: задержание заместителя министра с взяткой в огромной сумме, арест руководителя, грызущего железнодорожную отрасль, уход в левый карман денег, должны поступать в казну с поста в Сосновке, проедаемые средства с ремонта-латания-строительства внутренних дорог, в общем, займет много времени перечисление источников. Как получилось, что распустившая корни в отрасли коррупция расцвела с приходом нынешнего министра Жаната Бейшенова? Подал бы голос о коррупции Жанат мырза в образе «золотой рыбы»? Или этот руководитель их «сотрапезник»? Раз стоит во главе отрасли, на глазах народа является руководителем, то по кое-каким делам надо и сказать «белое» или «черное», правильно? Или не догадываются, что такие министры, о работе которых ни слуха, ни духа, создают у общественности впечатление «зашел-вышел за зарплатой»? Как пойдет работа у работающих спустя рукава?

Источник: газета «De факто» №20 от 10.07.2020/стр.3