Э. Каптагаев: «В настоящее время хаос в стране подобен гибели...»

На своей странице в Фейсбуке Эмильбек Каптагаев высказал своё мнение о текущей ситуации в стране.

«Всем тем, кто устраивает, организовывает атаки на президента, надо хорошенько осознать одну ПРАВДУ... Если сейчас что-нибудь случится, народ не признает власть ни одного политического лидера, ни одной политической партии, будет отторгать, не будет подчиняться. Ни один человек, выйдя перед народом, не сможет остановить волну... Такой личности нет!!! На сегодня Президент Сооронбай Жээнбеков, что бы мы ни говорили, является единственным легитимным Институтом, который может консолидировать и общество, и государствоа. Другого нет. Не будем играть с огнём, давайте проявлять сдержанность и выдержку, «одной рукой подавляя гнев другой руки». Будем сохранять сплоченность и единство до выхода из пандемии. Время отвечать каждому — впереди... Будем надеяться, что Всевышний доведет до этих дней», — написал Каптагаев.

Источник: fakt.kg