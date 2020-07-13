Депутат Жээнчороев поддерживает перенос даты парламентских выборов

Ранее депутаты Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков также предлагали перенести дату проведения выборов.
Депутат Жогорку Кенеша, лидер партии «Республика» Мирлан Жээнчороев поддержал предложение о переносе даты парламентских выборов в связи с острой эпидемиологической ситуацией в стране.
В интервью «Азаттыку» он выразил мнение, что неправильно требовать от граждан «самоизолироваться и в то же время заниматься подготовкой к выборам».
«ЦИК же передвинул весной выборы в местные кенеши. Тогда в сутки выявляли по 40-50 больных коронавирусом. Летальных исходов были единицы. Сейчас ситуация намного хуже. Нужно передвинуть дату выборов. Если ЦИК внесет свое предложение с учетом эпидемиологической ситуации, парламент должен собраться на внеочередное заседание и принять решение», - сказал депутат.
Он добавил, что партия, которую возглавляет Жээнчороев, приостановила предвыборные мероприятия и занимается оказанием помощи в борьбе с коронавирусом.
Ранее депутаты Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков также предлагали перенести дату проведения выборов.
Согласно указу президента, выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 4 октября 2020 года. По состоянию на 9 июля 44 политические партии уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Источник: Азаттык
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