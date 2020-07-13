МТСР: Слухи о 70-тысячных пособиях для трудящихся 1991-2018 годов – фейк

Эту информацию распространяют в социальных сетях и мессенджерах

Информация о том, что кыргызстанцам, проработавшим с 1991 по 2018 год, будут выдавать пособия в размере 70 тыс. сомов – фейк. Об этом сообщают в Министерстве труда и социального развития КР.

Слухи распространяют в социальных сетях и мессенджерах.

«Минтруда и соцразвития КР официально заявляет, что сообщение является ложью и не соответствует действительности, - подчеркивают в министерстве. – В этой связи ведомство убедительно просит граждан не верить и не распространять данную информацию через интернет-каналы».

Пресс-служба МТСР КР