МТСР: Слухи о 70-тысячных пособиях для трудящихся 1991-2018 годов – фейк

Эту информацию распространяют в социальных сетях и мессенджерах
Информация о том, что кыргызстанцам, проработавшим с 1991 по 2018 год, будут выдавать пособия в размере 70 тыс. сомов – фейк. Об этом сообщают в Министерстве труда и социального развития КР.
Слухи распространяют в социальных сетях и мессенджерах.
«Минтруда и соцразвития КР официально заявляет, что сообщение является ложью и не соответствует действительности, - подчеркивают в министерстве. – В этой связи ведомство убедительно просит граждан не верить и не распространять данную информацию через интернет-каналы».
Пресс-служба МТСР КР
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