В состоянии Асель Кадырбековой есть положительная динамика, но она пока остается в реанимации, - врач

Певица попала в реанимацию БНИЦТО 26 июня после ДТП на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова в Бишкеке.
В состоянии певицы Асель Кадырбековой есть положительная динамика, сказал АКИpress 13 июля главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков.
Но, по словам врача, она пока остается в реанимации.
Певица попала в реанимацию БНИЦТО 26 июня после ДТП на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова в Бишкеке.
Асель Кадырбекова — жена певца Нурлана Насипа. Они воспитывают дочь.
Источник: zdorovie.akipress.org
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