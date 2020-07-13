В состоянии Асель Кадырбековой есть положительная динамика, но она пока остается в реанимации, - врач

Певица попала в реанимацию БНИЦТО 26 июня после ДТП на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова в Бишкеке.

В состоянии певицы Асель Кадырбековой есть положительная динамика, сказал АКИpress 13 июля главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков.

Но, по словам врача, она пока остается в реанимации.

Певица попала в реанимацию БНИЦТО 26 июня после ДТП на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова в Бишкеке.

Асель Кадырбекова — жена певца Нурлана Насипа. Они воспитывают дочь.

Источник: zdorovie.akipress.org