В дневных стационарах Бишкека скончались уже 9 человек

За 9 дней работы дневные стационары мэрии Бишкека приняли 23 тысячи 819 горожан.

Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, из них 17 тысяч 890 получили капельницу и инъекции, 5 тысяч 781 – медконсультации, 139 человек госпитализировано, 9 человек умерли.

Источник: Элгезит