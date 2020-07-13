(Видео) Это незаконное задержание. Клара Сооронкулова вступилась за инициаторов митинга

Задержание митингующих на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке произвели незаконно.

Об этом журналистам заявила экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

По ее словам, милиция не смогла объяснить, на каком основании задержаны участники акции протеста.

«Ребята даже не успели слово сказать. Я наблюдала за этим процессом. Когда они стали устанавливать аппаратуру, им свернули руки и затолкали в автобус. Ребята ранее уведомили о митинге. Считаю, что это произвол», — сказала Клара Сооронкулова.

Отметим, сегодня милиция задержала шестерых участников акции протеста за отмену выборов в Жогорку Кенеш.

Источник: 24.kg