Милиция начала задерживать митингующих

По мнению экс-судьи Конституционной палаты, это страх властей перед народом

В центре Бишкека граждане собрались на мирный митинг за перенос парламентских выборов. Однако сотрудники милиции задерживают некоторых митингующих и требуют соблюдения социальной дистанции.

Как сообщила очевидица — экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова — одного из задержанных активистов увезли.

«Это грубейшее нарушение прав человека на мирное собрание. Они (организаторы, - прим. ред.), насколько я знаю, отправляли уведомление в мэрию и правоохранительные органы, просили обеспечить им безопасность.

А в итоге милиционеры применили грубую физическую силу и изъяли имущество и технику организаторов. Это дикий страх власти перед народом», - сказала она.

Источник: vesti.kg