Милиция начала задерживать митингующих

По мнению экс-судьи Конституционной палаты, это страх властей перед народом
В центре Бишкека граждане собрались на мирный митинг за перенос парламентских выборов. Однако сотрудники милиции задерживают некоторых митингующих и требуют соблюдения социальной дистанции.
Как сообщила очевидица — экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова — одного из задержанных активистов увезли.
«Это грубейшее нарушение прав человека на мирное собрание. Они (организаторы, - прим. ред.), насколько я знаю, отправляли уведомление в мэрию и правоохранительные органы, просили обеспечить им безопасность.
А в итоге милиционеры применили грубую физическую силу и изъяли имущество и технику организаторов. Это дикий страх власти перед народом», - сказала она.
Источник: vesti.kg
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