Состояние министра и замминистра здравоохранения стабильное

По ее словам, оба находятся под наблюдением врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице.

На сегодня состояние здоровья министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и его заместителя Нурболота Усенбаева стабильное. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, оба находятся под наблюдением врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице. Дата выхода их на работу неизвестна, лечащие врачи пока не сообщают, когда их выпишут из стационара.

Отметим, в социальных сетях появилась информация о том, что Сабиржан Абдикаримов и Нурболот Усенбаев отправились за границу на лечение. Однако в Минздраве эти данные опровергают.

Источник: 24.kg