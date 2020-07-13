Состояние министра и замминистра здравоохранения стабильное

По ее словам, оба находятся под наблюдением врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице.
На сегодня состояние здоровья министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и его заместителя Нурболота Усенбаева стабильное. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, оба находятся под наблюдением врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице. Дата выхода их на работу неизвестна, лечащие врачи пока не сообщают, когда их выпишут из стационара.
Отметим, в социальных сетях появилась информация о том, что Сабиржан Абдикаримов и Нурболот Усенбаев отправились за границу на лечение. Однако в Минздраве эти данные опровергают.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!