Ученые заявили о росте заразности коронавируса из-за мутаций

По словам ученого, рост этого показателя вызван мутациями ДНК.
Заразность коронавируса повысилась на 30 процентов, заявил в интервью газете South China Morning Post декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг, сообщает РИА Новости.
По словам ученого, рост этого показателя вызван мутациями ДНК.
Леунг отметил, что проведенное на местном уровне исследование подтвердило выводы международной группы ученых о росте заразности вируса. Так, если в марте один инфицированный мог заразить два-три человека, то сейчас это число увеличилось до четырех.
Источник: Элгезит
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